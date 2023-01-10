Иран представил России проект российского участия в завершении "Север-Юга"

Представители России и Ирана провели переговоры о завершении строительства железной дороги Решт-Астара, об этом заявил заместитель министра транспорта и городского развития ИРИ по вопросам транспорта Шахриар Афандизаде.

"Иран представил свой предлагаемый меморандум с 16 статьями, чтобы определить, как Россия будет участвовать и инвестировать в проект железной дороги Решт-Астара", - цитирует его IRNA.

Афандизаде отметил, что Москва заинтересована в участии в завершении железной дороги Решт-Астара с помощью оказания финансовой помощи.

В связи с этим, указал замминистра, был предложен российско-иранский меморандум, а также заключен трехсторонний меморандум между Россией, Азербайджаном и Ираном, он следует за совместным заявлением министров трех стран.

"Хотя Иран провел переговоры с Россией, а также с Азербайджаном, чтобы принять участие в завершении строительства железной дороги Решт-Астара, страна завершит проект независимо от того, участвует в нем Россия или нет", - сообщил чиновник.

Как отметила в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заведующая сектором Ирана Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Нина Мамедова, Ирану от России действительно в первую очередь нужны именно деньги на завершение дороги. "Иран хочет финансового участия России в этом проекте. Предыдущие проекты также включали такого рода участие РФ, но в них еще присутствовали планы по непосредственным работам РЖД на строительстве и модернизации дороги. Сейчас главным образом рассматривается только российское финансирование, а достраивать дорогу Иран намерен сам", - сказала она.

При этом сроки завершения дороги Решт-Астара все еще не определены. "Дорога всем нужна, она включена во все планы. Если заглянуть в протоколы совещаний российско-иранских постоянных комиссий, в них дорога Решт-Астара всегда отмечена как необходимый проект. Без этой дороги невозможно говорить о полноценном запуске Международного транспортного коридора "Север-Юг". Поэтому, конечно, мы очень надеемся, что она все-таки будет построена, но когда это произойдет, может сказать только сам Иран", - подчеркнула Нина Мамедова.

"Дорога должна быть проложена по сложному рельефу и по населенной местности. Соответственно, иранским властям нужно решить вопросы с отводами участков и восполнением населению тех земель, которые отойдут под дорогу. Здесь есть проблема, которая уже довольно давно тормозит исполнение этого проекта. Все понимают, что "Север-Юг" необходим и принесет его участникам только выгоду. Также все понимают, что для этого не хватает чуть больше 100 км железной дороги, чтобы замкнуть и запустить эту железнодорожную сеть", - обратила внимание востоковед.