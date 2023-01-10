На Кубань прибыл второй воздушный реанимобиль

10 янв. 9:27

Второй вертолет санавиации получила Краевая клиническая больница №1, - написал сегодня в в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"У краевой клинической больницы №1 имени профессора Очаповского появился еще один вертолет санавиации. Он оборудован медицинским модулем с мониторингом основных жизненных параметров и кислородной поддержкой, в том числе и ИВЛ. А небольшие габариты позволяют новой "реанимации" приземляться в труднодоступных местах и на необорудованные площадки", - написал Вениамин Кондратьев.

"За последние годы специалисты "воздушного реанимобиля" спасли тысячи жизней. В основном это крайне тяжелые больные с травмами после ДТП, инфарктами, инсультами и ожогами. Благодаря санавиации повышается качество, скорость и доступность медицинских услуг, особенно в удаленных районах края", - добавил Кондратьев.