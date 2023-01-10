Регионы СКФО стали лидерами по сбору ягод и фруктов в 2022 году

10 янв. 9:16

Ставрополье, КБР и Ингушетия оказались в числе регионов-лидеров по урожаю фруктов и ягод в 2022 году, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

В прошлом году российские аграрии собрали рекордные свыше 1,5 млн тонн фруктов и ягод в организованном секторе. Данный показатель превышает достижения садоводов в 2021 году на 5%. Увеличилось и число интенсивных садов и питомников в России – к 2022 году их суммарная площадь составила около 11 тыс га. Среди основных культур – яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина и садовая земляника. За последние годы в стране возросло производство голубики.

Регионами-лидерами по урожаю ягод и фруктов стали Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Крым, Ингушетия, Воронежская, Волгоградская и Липецкая области. Ведомство возмещает часть затрат на закладку сада и уход за ним, а также на модернизацию существующих хозяйств, поддерживает питомники, предоставляет льготные кредиты и гранты малым предприятиям.