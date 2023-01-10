РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Оценивать гостиницы Узбекистана будут сами туристы

Оценивать гостиницы Узбекистана будут сами туристы

На сайте Центра сертификации туристических услуг появилась электронная анкета для туристов, - сообщает пресс-служба министерства туризма и культурного наследия страны.

Теперь путешественники смогут сами оценить качество гостиниц и других мест проживания, точек общепита, познавательных, развлекательных и религиозных объектов, транспорта и других услуг, - передает Sputnik Узбекистан.

Также сервис позволяет гостям страны оставить комментарий о том или ином объекте и прикрепить к нему фото- и видеофайлы.

1480 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version