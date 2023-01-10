Оценивать гостиницы Узбекистана будут сами туристы

10 янв. 9:14

На сайте Центра сертификации туристических услуг появилась электронная анкета для туристов, - сообщает пресс-служба министерства туризма и культурного наследия страны.

Теперь путешественники смогут сами оценить качество гостиниц и других мест проживания, точек общепита, познавательных, развлекательных и религиозных объектов, транспорта и других услуг, - передает Sputnik Узбекистан.

Также сервис позволяет гостям страны оставить комментарий о том или ином объекте и прикрепить к нему фото- и видеофайлы.