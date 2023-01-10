На Кубани станет немного теплее

10 янв. 8:58

В Краснодарском крае потеплеет до 7 градусов со знаком плюс, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Осадков не ожидается. Ветер будет умеренным, его скорость составит 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, - передает "АиФ-Юг".

Сегодня днем от одного до шести градусов мороза, завтра, 11 января - от -3 до +2 градусов.

На Черноморском побережье переменная облачность. Без осадков. Ветер 6-11 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами порывы ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью до минус трех, днем от 2 до 7 градусов тепла.

В ночь с 10 на 11 января температура опустится от пяти до десяти градусов мороза, местами в восточной половине края до минус 15.