СМИ: в севшем в Гуджарате самолете Azur Air не нашли взрывных устройств

10 янв. 8:44

Служба национальной безопасности Индии не обнаружила подозрительных устройств на борту летевшего из Москвы в Гоа самолета российской авиакомпании Azur Air, который экстренно сел в индийском штате Гуджарат в связи с информацией о минировании, - сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источник.

По данным собеседника телеканала, рейс вылетит в пункт назначения после 10:30 по местному времени (08:00 мск), - передает "АиФ".

В администрации аэродрома в Гуджарате отметили, что проверка на наличие подозрительных устройств началась накануне в районе 21:50 по местному времени (19:20 мск).

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне вечером самолет Azur Air, направлявшийся из Москвы в Гоа, совершил экстренную посадку на западе Индии.

Неизвестные злоумышленники сообщили о минировании воздушного судна.