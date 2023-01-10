В Казахстане выявлено 120 новых больных коронавирусом

10 янв. 8:29

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 120 новых случаев коронавируса. Днем ранее число заболевших составляло 105 человек, - сообщили в пресс-службе Минздрава страны.

На 10 января лечение от коронавируса продолжают получать 2 414 человек, из них в стационарах находится 263 пациента, на амбулаторном лечении 2 151 пациент, - передает Sputnik Казахстан.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента. Также впервые в новом году в Казахстане зарегистрировали гибель пациента от коронавируса.