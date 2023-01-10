АТОР сравнил цены на зарубежные и российские туры

10 янв. 7:57

Самые дорогие туры по России, купленные в 2022 году, были в среднем в 3,5 раза дешевле зарубежных поездок, - рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В 2022 году средняя стоимость самых дорогих туров, если можно так выразиться, выше, чем в предыдущие 2-3 года. Неожиданностью можно считать, что среди зарубежных направлений самые дорогие туры были проданы не на Мальдивы, а в Турцию. Среди внутренних направлений самым дорогим оказался круиз по Енисею. При этом вполне ожидаемо, что дорогие туры по России в среднем в 3,5 раза дешевле зарубежных поездок", - поведала Ломидзе, передает РИА Новости.

Первое по стоимости место среди туров по России и первое среди круизов - у 12-дневного круиза по реке Енисей Дудинка – Красноярск на теплоходе "Максим Горький". Компания из семи человек заплатила в августе туроператору "ВодоходЪ" 3,7 млн рублей. Второй в рейтинге - авторский тур на Алтай "Алтайская хрупкость" на пять дней. Компании из четырех взрослых в августе он обошелся в 3,5 млн рублей.

Первое место по цене среди проданных зарубежных туров в 2022 году – у тура в Турцию на лето 2023 года. В нем семья из шести человек заплатила туроператору Fun&Sun за турпакет с перелетом в Турцию и месячным проживанием в отеле Maxx Royal Kemer 25 млн рублей. "Серебро" 2022 года из дорогих туров – тоже у путешествия в Турцию, но уже в Бодрум. За 28 дней в отеле Rixos Premium Bodrum с питанием "все включено" в июле семья из четверых россиян заплатила туроператору PAC Group 21,3 млн рублей.

Самый дорогой тур по РФ оказался почти в 7 раз дешевле самого дорогого зарубежного тура.