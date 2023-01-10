Опрос: россияне охладели к работе в международных компаниях

10 янв. 7:28

Россияне все меньше хотят работать в международных компаниях - сейчас такое желание выказывают лишь 5% граждан - в четыре раза меньше, чем годом ранее, а вот интерес к трудоустройству в отечественных компаниях растет, - свидетельствуют данные исследовательского центра "Зарплаты.ру".

"Интересно, как поменялись приоритеты россиян по сравнению с началом 2022 года: если год назад в международных компаниях хотели работать 21% россиян, то сейчас их доля упала до 5%, тогда как число желающих поступить в крупную российскую компанию выросло с 38% до 53%. Также сократилось число желающих открыть свой бизнес: с 19% до 16%", - говорится в исследовании, передает РИА Новости.

Наиболее привлекательной сферой респонденты считают IT (18%), финансы (10%) и продажи (10%), а в первую очередь при выборе работы мечты россияне смотрят на зарплату (69%) и стабильность компании (18%).

Среди прочих критериев для них важны адекватность руководства (72%), возможность поддерживать здоровый баланс работы и личной жизни (52%), удобное расположение офиса (48%), гибкий график (36%) и профессиональные коллеги (33%).

Также для россиян важен социальный пакет, включающий официальное трудоустройство (36%), белую зарплату (27%), возможность удаленной работы (22%) и ДМС (11%).