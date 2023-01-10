Метель закрыла множество дорог в Казахстане

10 янв. 7:14

Метель, плохая видимость и гололед стали причинами ограничения движения на 122 участках дорог, в том числе 42 участках автотрасс республиканского значения, - сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

В регионах страны наблюдается скопление автотранспорта. Так, в Карагандинской области при выезде из Темиртау застряли 57 единиц техники, - передает Sputnik Казахстан.

За минувшие сутки спасательными подразделениями спасено и эвакуировано в Костанайской области 7 человек, в том числе 5 детей. В пунктах временного обогрева размещено 56 человек, из них 11 детей, причем большинство - в Акмолинской области, говорится в сообщении МЧС страны.