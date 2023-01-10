Второй саммит Россия-Африка состоится в конце июля

10 янв. 5:50

Второй саммит и Экономический форум Россия-Африка состоится в конце июля 2023 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Росконгресса".

По словам директора фонда Александра Стуглева, мероприятие пройдет 26-29 июля.

Кроме того, утверждены даты крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий. Петербургский международный юридический форум состоится 11-13 мая, Петербургский международный экономический форум – 14-17 июня, Восточный экономический форум – 5-6 сентября, Российская энергетическая неделя – 11-13 октября.

Напомним, первый форум Россия-Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи. По его итогам была принята совместная декларация.