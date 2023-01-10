Госдума может увеличить ежегодные выплаты участникам войны

10 янв. 6:58

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме сегодня внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект о государственной ежегодной выплате ко Дню Победы 75 тыс рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также вдовам или вдовцам погибших в период войны: текст законопроекта и пояснительная записка размещены в Telegram-канале замглавы фракции Ярослава Нилова.

С 2019 года инвалидами и участниками войны предоставляется ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в размере 10 тыс рублей. Указом президента РФ от 7 февраля 2020 года в связи с 75-й годовщиной Победы указанной категории граждан, а "также вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период" Великой Отечественной войны, и вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников войны "была предоставлена единовременная выплата в размере 75 тыс рублей". Авторы инициативы полагают, что "в нынешних условиях целесообразно установить" такой размер выплаты на законодательном уровне, - отмечается в пояснительной записке, передает ТАСС.

Инициативой предлагается внести изменения в закон "О ветеранах", предусматривающие предоставление "ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тыс рублей инвалидам и участникам войны, а также вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны и вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников войны.