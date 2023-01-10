Крымский мост встал на ремонт

10 янв. 6:43

Крымский мост, соединяющий Крым с материковой частью России в районе Керченского пролива, сегодня ночью закрылся для для автотранспорта из-за проводимых на нем ремонтных работ

Автодорожная часть Крымского моста закрыта для движения автотранспорта с 4:00 до 16:00 мск в связи с ремонтными работами, ограничения на подъездах к мосту введены с 3:00, сообщил Минтранс.

"Десятого января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - сообщается в Telegram-канале министерства.