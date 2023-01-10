Британская ракета не долетела до орбиты

10 янв. 6:29

Британская космическая компания Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты-носителя с борта самолета.

Ракета не смогла вывести космические спутники на орбиту Земли.

"Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая не позволила нам достичь орбиты. Мы анализируем информацию", - написала фирма в Twitter, передает "АиФ".

Virgin Orbit впервые попыталась запустить ракету с девятью спутниками на борту с самолета Boeing-747 в Великобритании.

Самолет, с борта которого осуществляли экспериментальный запуск, благополучно вернулся на аэродром вместе с экипажем, - отметили в компании.