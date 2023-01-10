Жителей столичного региона ждут морозы и гололед

10 янв. 6:14

Сегодня в столичном регионе установится облачная с прояснениями погода, будет до 14 градусов мороза и гололедица, - сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 11 до 9 градусов мороза, по области - от минус 14 до минус 9 градусов. Ветер юго-восточный, 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.

А уже завтра, 11 января, в регион придут снегопад и метель с сильным ветром, рассказал научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.

Скорость ветра будет достигать 15 м/с, что вызвано столкновением воздушных масс разных температур, - передает ТАСС.

При этом 12 января непогода стихнет, будет преимущественно без осадков.