За год Ставрополье прирастет 12 новыми школами и детскими садами

9 янв. 23:44

В наступившем 2023 году власти Ставрополья завершат строительство шести школ и шести детсадов, - сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.

"Общее число мест в новых школах составит 5 128. Это школа на 696 мест в селе Прасковея Буденновского округа, на 440 мест в селе Кочубеевском, на 990 мест в Ставрополе, на 1002 места в Михайловске, на 1000 мест каждая в Ессентуках и Кисловодске. Строительство ведется в рамках различных федеральных и региональных проектов и программ", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Также в рамках национального проекта "Демография" до конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию шести детских садов на 840 мест. В 2023-2024 годах планируется начать строительство еще пяти школ на 5 325 мест: двух в Ставрополе, в Пятигорске, Михайловске и Ессентуках.