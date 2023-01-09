"Ласточка" из Ростова в Сочи простояла в лесу два часа из-за поломки

9 янв. 23:29

Минувшей ночью скоростной электропоезд "Ласточка" Ростов - Аэропорт Сочи остановился в лесу из-за поломки между Туапсе и Горячим Ключом, - стало известно сегодня.

Поезд стоял несколько часов посреди леса без отопления, сообщили пассажиры в Telegram-канале "Туподар Краснодар"."В 22:20 поезд остановился на участке между станциями Афапостик и Чинары по техническим причинам. "Ласточка" простояла порядка двух часов", - сообщили в пресс-службе СКЖД, передает портал Юга.ру.

Из-за поломки были задержаны поезда Адлер - Москва, Сухум - Москва и Роза Хутор – Ростов, а также "Ласточка" Имеретинский Курорт - Краснодар.