Узбекское село станет туристической деревней

10 янв. 1:21

Узбекское село Дара в Навоийской области станет туристической деревней, - сообщает пресс-служба Минтуризма и культурного наследия Узбекистана.

Меры предусмотрены заявлением 68 видеоселекторного совещания, которое прошло под руководством президента Шавката Мирзиеева 19 сентября 2022 года.

Сейчас Главное управление туризма и культурного наследия Навоийской области проводит ряд работ. Так, в селе начали работать три семейных гостевых, пять гастрономических домов, два старинных дома и дом-музей, где хранятся предметы истории, а также две ремесленные мастерские.

Также в целях развития дополнительных видов туризма и услуг в этой махалле предоставляются спортивные и прогулочные услуги, создано три точки питания, а также восемь торговых точек.

Кроме этого, в 2023-2024 годах в поселке планируется построить три селфи-зоны, подвесной мост, две автостоянки и 30 зон отдыха.