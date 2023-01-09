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Представители Федерации гимнастики Азербайджана получили почетные звания

Представители Федерации гимнастики Азербайджана получили почетные звания

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов вручил нагрудные знаки и удостоверения спортивным специалистам, удостоенным по решению коллегии ведомства почетных званий, сообщается на сайте Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

Представители AGF, хореограф Камиль Гулиев, тренер по художественной гимнастике Вафа Бакарова, фотограф Валерий Хлызов удостоены звания "Почетный работник физической культуры и спорта Азербайджанской Республики". Тренер по акробатической гимнастике Дурдана Ахмедова получила звание "Заслуженный тренер Азербайджанской Республики".

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