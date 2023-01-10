Кисловодск стал одним из самых популярных направлений для экскурсионного туризма

10 янв. 0:34

Кисловодск попал в пятерку наиболее популярных направлений, которые россияне и жители ближнего зарубежья выбирали в январе для семейного экскурсионного отдыха, рассказал глава города Евгений Моисеев в своем канале в Telegram.

"В Кисловодск едут не только лечиться, а еще и за эстетическими впечатлениями. Город наполнен культурными и литературными легендами и связанными с ними достопримечательностями. Курорт любили Пушкин, Лермонтов, Чехов, Шаляпин, Ярошенко и многие другие", - поведал он.

По словам градоначальника, в новогодние выходные проводились бесплатные экскурсии, участники которых увидели более ста архитектурных, природных и культурных достопримечательностей.