Быт хазар и византийцев воссоздадут в Ставрополе 

9 янв. 22:59

На территории Татарского городища в Ставрополе в рамках исторического фестиваля "Наследие степей и гор" воссоздадут быт хазар, византийцев и других древних народов, сообщил глава города Иван Ульянченко.

"К участию в третьем фестивале "Наследие степей и гор" помимо реконструкторов скифской, греческой и аланской культур планируется пригласить специалистов, реконструирующих быт и вооружение сарматов, хазар, византийцев, булгар и славян эпохи раннего Средневековья", - сказал он.

Ульянченко также отметил, что на историческом фестивале в 2023 году планируется установить для зрителей передвижные зоны отдыха, увеличить число проводимых мастер-классов и точек питания.