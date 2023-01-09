Председатели парламентов Азербайджана и Ирана провели встречу в Анталье

9 янв. 22:43

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова провела переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Багером Галибафом. Об этом рассказали в отделе по связям с общественность и прессы.

Участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки, послевоенной ситуации в регионе и другим темам, интересующим обе стороны.

Сахиба Гафарова поведала об инициативах Азербайджана по обеспечению мира и безопасности в регионе, а также развитию сотрудничества.

Спикеры парламентов Азербайджана и Ирана также обсудили текущее состояние двусторонних межпарламентских связей.

Беседа состоялась "на полях" 13-го пленума Азиатской парламентской ассамблеи.