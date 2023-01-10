Туркменский Анау стал культурной столицей тюркского мира

Правительство Туркменистана создало организационный комитет для проведения мероприятий, посвященных провозглашению древнего города Анау культурной столицей тюркского мира 2024 года. Caspian News отмечает, что, по указу президента Сердара Бердымухамедова, ведомствам и учреждениям, подведомственным Министерству культуры, поручено "обеспечить проведение запланированных мероприятий на высоком организационном уровне".

Решение об избрании туркменского исторического города Анау культурной столицей тюркского мира было принято единогласно по итогам заседания Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), которое прошло в турецком городе Бурса 6 ноября прошлого года. ТЮРКСОЙ также объявила 2024 год годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги.

Анау расположен в 8 км к востоку от Ашхабада. История города насчитывает более 7000 лет. Туркмено-американская археологическая экспедиция проводила раскопки на месте Анау в 1990-х и в начале 2000-х годов. Недалеко от современного одноименного города находятся руины древних поселений, принадлежавших культуре Анау, в том числе керамическая и фаянсовая посуда, костяные трубки, ножи и топоры с рукоятками в виде птиц.

Первые упоминания о культуре Анау относят к 1904 году, когда американский археолог Рафаэль Пампелли наткнулся на руины древних поселений в пустыне на юге Туркменистана. Эта цивилизация существовала ориентировочно в V-I тысячелетии до нашей эры и была современницей шумерской цивилизации. Недалеко от развалин древнего городища возникла крепость Анау - хорошо сохранившаяся до наших дней.

Ранние находки в крепости подтверждают, что в VIII-XII веках она находилась в руках арабов, затем была разрушена монголами. В конце XIII века крепость была вновь восстановлена, а уже в средние века она превратилась в небольшой город.

Всего несколько древних построек сохранилось до наших дней, самая известная из них – Мечеть Сейит Джемал ад-Дина. Это средневековое сооружение было построено в XV веке, но было разрушено после ашхабадского землетрясения в 1948 году.

В 2005 году в Анау был построен Национальный музей пшеницы "Ак бугдай", где теперь хранится множество древних артефактов.