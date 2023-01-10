Восстановят ли Пакистан всем миром?

Вчера генсек ООН Антониу Гутерриш призвал выделить крупные инвестиции, чтобы помочь Пакистану оправиться от разрушительных прошлогодних наводнений. Гутерриш заявил, что страна пострадала дважды: от изменения климата и от "морально обанкротившейся глобальной финансовой системы". "Ни одна страна не заслуживает того, чтобы пережить произошедшее с Пакистаном", - заявил генсек ООН на международной конференции в Женеве, которая была созвана для поиска финансовой помощи для восстановления страны после катастрофы.

Arab News отмечает, что Гутерриш открыл мероприятие, обратившись ко всему миру с призывом помочь Пакистану оправиться от наводнений, которые затронули более 33 миллионов человек и унесли жизни более 1700 человек.

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари, приехавший в Женеву вместе с премьер-министром Шахбазом Шарифом, назвал наводнения "климатической катастрофой колоссального масштаба".

После наводнений 8 миллионов человек оказались вынужденными переселенцами, причинен ущерб миллионам акров сельскохозяйственных угодий, около 2 миллионов домов были разрушены 9 миллионов человек оказались на грани нищеты.

Шахбаз Шариф отметил, что Пакистану в ближайшие три года потребуется 8 миллиардов долларов от международных партнеров для восстановления страны, которая сейчас оправляется от прошлогодних разрушительных наводнений.

"Мы должны подкрепить героический ответ пакистанского народа нашими собственными усилиями и масштабными инвестициями, чтобы укрепить их общины на будущее", - сказал генсек ООН.

Согласно концепции устойчивого восстановления, реабилитации и реконструкции Пакистана, которую страна официально представила на конференции, на восстановление потребуется 16,3 миллиарда долларов.

Правительство Пакистана заявило, что у страны есть возможность покрыть половину расходов, но просит международное сообщество профинансировать остальную часть.

"Это величайшая климатическая катастрофа в истории нашей страны, - заявил Зардари участникам конференции. - Пакистану потребуется значительная поддержка со стороны наших международных партнеров в течение следующих нескольких лет для реализации этого всеобъемлющего плана".

Гутерриш раскритиковал систему, которая "обычно отказывает странам со средним уровнем дохода в облегчении бремени задолженности и льготном финансировании, необходимом для инвестирования в повышение устойчивости к стихийным бедствиям".

В преддверии конференции Ахим Штайнер, руководитель Программы ООН по развитию, назвал наводнения "катастрофическим событием" и заявил, что Пакистан столкнется с "огромным количеством человеческих страданий", если мир не предпримет решительных действий и не поможет. "Вода отступила, но последствия все еще есть, - сказал он. - Необходимо предпринять масштабные усилия по реконструкции и реабилитации".

Миллионы людей остаются перемещенными лицами, а те, кто смог вернуться домой, часто возвращаются в поврежденные или разрушенные дома и на покрытые грязью поля, которые невозможно засеять. Согласно данным ООН, цены на продовольствие взлетели, а число людей, столкнувшихся с нехваткой продовольствия, удвоилось и достигло 14,6 миллиона человек.

По оценкам Всемирного банка, еще до 9 миллионов человек могут оказаться за чертой бедности в результате наводнения. Пакистан и ООН подчеркивают, что мероприятие, проходящее в понедельник, носит более широкий характер, чем традиционная конференция по объявлению взносов, поскольку оно направлено на установление долгосрочного международного партнерства, направленного не только на восстановление, но и на повышение устойчивости Пакистана к изменению климата.

Пакистан, занимающий 5 место в мире по численности населения, несет ответственность за менее 1% глобальных выбросов парниковых газов, но является одной из наиболее уязвимых стран к экстремальным погодным условиям, вызванным глобальным потеплением. Страна "по сути является жертвой мира, который недостаточно быстро реагирует на проблему изменения климата", сказал Ахим Штайнер.