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Восстановят ли Пакистан всем миром?

Arab News
Восстановят ли Пакистан всем миром?

Вчера генсек ООН Антониу Гутерриш призвал выделить крупные инвестиции, чтобы помочь Пакистану оправиться от разрушительных прошлогодних наводнений. Гутерриш заявил, что страна пострадала дважды: от изменения климата и от "морально обанкротившейся глобальной финансовой системы". "Ни одна страна не заслуживает того, чтобы пережить произошедшее с Пакистаном", - заявил генсек ООН на международной конференции в Женеве, которая была созвана для поиска финансовой помощи для восстановления страны после катастрофы.

Arab News отмечает, что Гутерриш открыл мероприятие, обратившись ко всему миру с призывом помочь Пакистану оправиться от наводнений, которые затронули более 33 миллионов человек и унесли жизни более 1700 человек.

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари, приехавший в Женеву вместе с премьер-министром Шахбазом Шарифом, назвал наводнения "климатической катастрофой колоссального масштаба".

После наводнений 8 миллионов человек оказались вынужденными переселенцами, причинен ущерб миллионам акров сельскохозяйственных угодий, около 2 миллионов домов были разрушены 9 миллионов человек оказались на грани нищеты.

Шахбаз Шариф отметил, что Пакистану в ближайшие три года потребуется 8 миллиардов долларов от международных партнеров для восстановления страны, которая сейчас оправляется от прошлогодних разрушительных наводнений.

"Мы должны подкрепить героический ответ пакистанского народа нашими собственными усилиями и масштабными инвестициями, чтобы укрепить их общины на будущее", - сказал генсек ООН.

Согласно концепции устойчивого восстановления, реабилитации и реконструкции Пакистана, которую страна официально представила на конференции, на восстановление потребуется 16,3 миллиарда долларов.

Правительство Пакистана заявило, что у страны есть возможность покрыть половину расходов, но просит международное сообщество профинансировать остальную часть.

"Это величайшая климатическая катастрофа в истории нашей страны, - заявил Зардари участникам конференции. - Пакистану потребуется значительная поддержка со стороны наших международных партнеров в течение следующих нескольких лет для реализации этого всеобъемлющего плана".

Гутерриш раскритиковал систему, которая "обычно отказывает странам со средним уровнем дохода в облегчении бремени задолженности и льготном финансировании, необходимом для инвестирования в повышение устойчивости к стихийным бедствиям".

В преддверии конференции Ахим Штайнер, руководитель Программы ООН по развитию, назвал наводнения "катастрофическим событием" и заявил, что Пакистан столкнется с "огромным количеством человеческих страданий", если мир не предпримет решительных действий и не поможет. "Вода отступила, но последствия все еще есть, - сказал он. - Необходимо предпринять масштабные усилия по реконструкции и реабилитации".

Миллионы людей остаются перемещенными лицами, а те, кто смог вернуться домой, часто возвращаются в поврежденные или разрушенные дома и на покрытые грязью поля, которые невозможно засеять. Согласно данным ООН, цены на продовольствие взлетели, а число людей, столкнувшихся с нехваткой продовольствия, удвоилось и достигло 14,6 миллиона человек.

По оценкам Всемирного банка, еще до 9 миллионов человек могут оказаться за чертой бедности в результате наводнения. Пакистан и ООН подчеркивают, что мероприятие, проходящее в понедельник, носит более широкий характер, чем традиционная конференция по объявлению взносов, поскольку оно направлено на установление долгосрочного международного партнерства, направленного не только на восстановление, но и на повышение устойчивости Пакистана к изменению климата.

Пакистан, занимающий 5 место в мире по численности населения, несет ответственность за менее 1% глобальных выбросов парниковых газов, но является одной из наиболее уязвимых стран к экстремальным погодным условиям, вызванным глобальным потеплением. Страна "по сути является жертвой мира, который недостаточно быстро реагирует на проблему изменения климата", сказал Ахим Штайнер.

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