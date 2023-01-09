Саудовская Аравия проведет хадж без ограничений

9 янв. 21:43

Министерство Саудовской Аравии по делам хаджа сообщило об отмене ограничений, введенных из-за коронавируса, при организации хаджа в этом году.

"Число паломников на хадж вернется к показателям до пандемии коронавируса; возрастных ограничений не будет", - такие слова главы ведомства Тауфика Аль-Рабия опубликованы в его соцсети.

"Аль-Арабийя" напоминает, что в 2019 году хадж совершили около 2,6 млн человек. Из-за пандемии ковида в 2020 и 2021 году на хадж было допущено ограниченное число паломников, в прошлом году - миллион человек.

Кроме того, в минувшем году хадж могли совершить лишь люди от 18 до 65 лет, полностью привитые или имеющие иммунитет от COVID-19, без хронических заболеваний.