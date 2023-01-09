РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджанский дирижер Эйюб Гулиев приглашен на форум Opera Europe

Азербайджанский дирижер Эйюб Гулиев приглашен на форум Opera Europe

Музыкальный руководитель, главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев приглашен на весенний форум и съезд Международной оперной ассоциации Европы Opera Europe.

Приглашение дирижеру поступило от гендиректора ассоциации Одри Жангерс.

Весенний форум и съезд членов Opera Europe будут проходить 30 марта и 1 апреля в Германии, в Государственном оперном театре Висбаден (Hessisches Staatstheater Wiesbaden). Ожидается участие в мероприятии всех членов Opera Europe - 225 оперных театров из 42 стран мира.

Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета стал полноправным членом ассоциации в 2015 году.

990 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version