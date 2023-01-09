Азербайджанский дирижер Эйюб Гулиев приглашен на форум Opera Europe

9 янв. 22:29

Музыкальный руководитель, главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев приглашен на весенний форум и съезд Международной оперной ассоциации Европы Opera Europe.

Приглашение дирижеру поступило от гендиректора ассоциации Одри Жангерс.

Весенний форум и съезд членов Opera Europe будут проходить 30 марта и 1 апреля в Германии, в Государственном оперном театре Висбаден (Hessisches Staatstheater Wiesbaden). Ожидается участие в мероприятии всех членов Opera Europe - 225 оперных театров из 42 стран мира.

Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета стал полноправным членом ассоциации в 2015 году.