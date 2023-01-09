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Узбекистан за 2022 год экспортировал 3600 тонн лимонов

Узбекистан за 2022 год экспортировал 3600 тонн лимонов

Экспорт лимонов из Узбекистана на конец 2022 года составил 3600 тонн, сообщает Минсельхоз республики. В резерве имеется еще 8-10 тыс т цитрусов, пригодных для экспорта.

Главным покупателем узбекских лимонов является Россия - 64% экспорта, второе место занимает Казахстан, туда экспортируется 32% лимонов. Также цитрусы приобретают Кыргызстан, Афганистан, Китай.

Узбекистан экспортирует только лимоны сорта «Ташкент». Он был выведен в 1966 году ученым-селекционером Зайниддином Фахриддиновым. С гектара собирают до 80-120 тонн урожая.

Лидерами по выращиванию лимонов являются Сурхандарьинская, Кашкадарьинская, Ферганская области.

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