Защита Арашуковых хочет обжаловать их пожизненный приговор

9 янв. 21:45

Защита осужденных на пожизненные сроки бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова подала жалобы на приговор по делу об убийствах, - сообщил адвокат Арашукова-старшего Владимир Постанюк.

"Мы с коллегами подали жалобы на приговор", - сказал он, добавив, что защите еще не выдали полный текст приговора, так как он был оглашен перед Новым годом, передает РИА Новости.

Мосгорсуд приговорил Арашуковых к пожизненным срокам 27 декабря. Еще четырех фигурантов приговорили к срокам от 5 до 22 лет. Ранее виновными в организации двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова - их признала коллегия присяжных заседателей. Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 млрд рублей.

Рауля Арашукова присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - бывшего сенатора Рауфа - в участии в нем. Оправдали присяжные по этой статье лишь бывшего старшего следователя Андрея Филиппова и экс-директора филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева.