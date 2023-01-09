Кубань готовит масштабную программу летнего детского отдыха

9 янв. 21:32

Лагеря и санатории Краснодарского края в этом году примут почти 160 тыс школьников из других регионов страны, - сообщает пресс-служба краевой администрации.

"В этом году оздоровительную кампанию планируют провести не ниже уровня 2022 года. В стационарных лагерях побывают 310 тыс ребят, в том числе 160 тыс - из других регионов", - рассказала вице-губернатор края Анна Минькова, передает "Интерфакс".

Около 40 тыс кубанских школьников побывают в санаториях по краевой госпрограмме "Дети Кубани", - добавили в пресс-службе.