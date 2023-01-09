9 янв. 21:25

В Иране футболиста приговорили к 26 годам тюрьмы

Иранского футболиста Амира Реза Насра Азадани приговорили к 26 годам тюремного заключения.

Его обвинили в соучастии в убийстве трех сотрудников полиции, а также в участии в сговоре с целью нарушения общественной безопасности и членстве в незаконных группировках.

В общей сложности Азадани осудили на 26 лет, однако, поскольку считается, что отбывать сроки он будет одновременно, футболист проведет в заключении только 16 лет – максимальный срок за одно из вменяемых ему преступлений, передает Sports.ru.

Ранее СМИ сообщали, что Амир Азадани был приговорен к смертной казни, но затем власти Ирана опровергли эту информацию.

Напомним, 13 сентября 2022 года полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день ее смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые впоследствии продлились два с половиной месяца и охватили почти 160 городов и населенных пунктов.