Продажи легковых машин упали почти на 60% в России

9 янв. 21:23

Продажи новых легковых машин в России в прошлом году обвалились на 59% по сравнению с 2021 годом, сказано в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"За весь прошлый год россияне купили 626,3 тыс новых легковых машин - на 59% меньше, чем в 2021 году", - отмечают аналитики агентства.

В сообщении говорится, что почти 30% приходится на отечественные машины (29,4%), по большей части это Lada.

Второе место занимают корейские бренды - 19,5% от общего объема продаж.

На третьей строчке - китайские производители (19,2%). Ненамного отстали от них "европейцы" - 18,5%.