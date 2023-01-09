Продажи легковых машин упали почти на 60% в России

Продажи новых легковых машин в России в прошлом году обвалились на 59% по сравнению с 2021 годом, сказано в сообщении аналитического агентства "Автостат".
"За весь прошлый год россияне купили 626,3 тыс новых легковых машин - на 59% меньше, чем в 2021 году", - отмечают аналитики агентства.
В сообщении говорится, что почти 30% приходится на отечественные машины (29,4%), по большей части это Lada.
Второе место занимают корейские бренды - 19,5% от общего объема продаж.
На третьей строчке - китайские производители (19,2%). Ненамного отстали от них "европейцы" - 18,5%.