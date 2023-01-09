В павлодарском Аксу сгорел грузовик с бытовой техникой

9 янв. 20:47

В микрорайоне города Аксу сегодня вечером сгорел грузовик с бытовой техникой, - сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Павлодарской области.

Приехавшие по вызову спасатели застали на трассе Ленинский - Аксу в 500 метрах от моста Нурлы-Жол горевший грузовой автомобиль Renault 1988 года выпуска. Машина везла бытовую технику из Алматы в Павлодар, - передает Sputnik Казахстан.

Автомобиль работал на дизельном топливе, и водитель поначалу пытался сбить пламя двумя огнетушителями, но безрезультатно.

Пятеро огнеборцев на одной спецмашине сначала локализовали пожар и затем ликвидировали его. Площадь пожара составила 18 кв м, автомобиль выгорел полностью.