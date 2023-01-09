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Более 105 тысяч туристов отдохнули на горных курортах Северного Кавказа на Новый год

Более 105 тысяч туристов отдохнули на горных курортах Северного Кавказа на Новый год

Курорты "Архыз" (Карачаево-Черкесия), "Эльбрус" (Кабардино-Балкария) и "Ведучи" (Чечня) в новогодние праздники посетили более 105 тыс отдыхающих, такое сообщение распространила пресс-служба АО "Кавказ.РФ".

"С 1 по 8 января на курортах "Эльбрус" и "Ведучи" отдохнули почти на 10% больше гостей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, "Архыз" удержал турпоток на прошлогоднем уровне", - отмечено в нем.

На пике загрузки - со 2 по 5 января - "Архыз" каждый день принимал почти по 10 тыс гостей, "Эльбрус" - свыше 5 тыс.

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