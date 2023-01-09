Нападающий "Ростова" отказался покидать свой клуб

9 янв. 20:35

Николай Комличенко, 27-летний нападающий футбольного клуба "Ростов", отклонил предложение о переходе в московский "Локомотив", - сообщает сетевое издание "РБ Спорт".

"Нападающий сфокусирован на выступлении за «желто-синих» и не намерен менять команду в зимнее трансферное окно", – рассказали представители игрока, передает "АиФ-Ростов".

За игрой нападающего донского клуба также пристально наблюдают скауты турецкой Суперлиги. С начала сезона Комличенко забил семь голов и отдал пять результативных передач в российской премьер-лиге. Его контракт с "Ростовом" рассчитан до 30 июня 2026 года.