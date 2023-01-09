Росавиация опровергла фейк о "возобновлении полетов" в аэропорты южной и центральной России

9 янв. 20:20

Режим ограничения полетов на юге и в центральной части РФ остается в силе, об этом рассказали в Росавиации.

Таким образом в ведомстве прокомментировали публикацию в Telegram-канале якобы копии письма замглавы службы Владимира Потешкина о "возобновлении" работы аэропортов с 15 января.

В Росавиации обратили внимание на то, что эта новость не соответствует действительности.

"Распространяемый в соцсетях документ является фейком. Режим ограничения полетов в указанных аэропортах не отменялся и продолжает свое действие", - цитирует сообщение Росавиации ТАСС.