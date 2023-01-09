В ООН намерены добиваться отмены смертной казни в Иране

9 янв. 20:18

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность намерением властей Ирана казнить двоих участников протестов и призвало к отмене соответствующей практики.

"Мы серьезно обеспокоены новостями о предстоящей казни Мохаммада Гобадлу и Мохаммада Боругани, арестованных во время протестов. Иранские власти должны немедленно прекратить все казни", - говорится в сообщении УВКПЧ ООН в Twitter, передает РИА Новости.

Ранее иранские СМИ сообщали, что суд Тегерана вынес смертный приговор как минимум шестерым участникам беспорядков в республике.

Напомним, в Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны в ее смерти обвинили власти.