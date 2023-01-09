На Кубани построят первый государственный промпарк импортозамещения

9 янв. 19:43

НАО "Корпорация развития Краснодарского края" в наступившем 2023 году начнет строительство в регионе промышленного парка стоимостью 5,7 млрд рублей, - сообщает пресс-служба администрации региона.

"Развитие сети промпарков - залог дальнейшего развития промышленности. В 2023 году важно начать создание первого краевого государственного промпарка в Армавире. Тогда к концу года сеть индустриальных парков Кубани будет состоять уже из восьми действующих объектов. Сегодня эти территории востребованы у бизнеса, ведь такие площадки обеспечены всей необходимой инфраструктурой", - цитирует пресс-служба губернатора региона Вениамина Кондратьева, передает "Интерфакс".

Промпарк площадью 90,6 га разместится в Северной промзоне Армавира. Он будет иметь импортозамещающую направленность, уже есть понимание по потенциальным резидентам. Есть договоренности по девяти проектам на общую сумму более 65 млрд рублей и созданием почти тысячи рабочих мест, - сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель.