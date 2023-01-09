Ценные артефакты культурного наследия Узбекистана нашли в Москве

9 янв. 19:19

В Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова обнаружили более 200 артефактов, связанных с культурой Узбекистана, поведали во Всемирном обществе по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

О находках сообщил заведующий кафедрой истории искусства и гуманитарных наук академии имени Строганова Кирилл Гаврилин. Работа по поиску и определению всех артефактов, связанных с Узбекистаном, заняла несколько месяцев.

"После запроса Всемирного общества и проведенных в фондах Российского государственного художественно-промышленного университета им. Строганова исследованиях, оказалось, что предметов культурного наследия из Узбекистана у нас хранится более 200! И самый большой фонд составляет архитектурная керамика Узбекистана, по всей видимости, из коллекции Алексея Филиппова – известного художника, керамиста, технолога, реставратора начала XX века, который стал собирать узбекскую керамику, согласно дневникам, еще при Николае II. Эта коллекция обнаружилась совсем недавно и представлена не только образцами прикладного искусства начала века, но и керамикой 60-70 годов, привезенной в Москву студенческими экспедициями, – отметил профессор, передает Sputnik Узбекистан.

Специалисты академии обнаружили богатую коллекцию предметов искусства, которые долгое время оставались неизученными, в запасниках академии. Часть коллекции хранится также в филиале университета – Калининском училище, где обучались мастера декоративного искусства из республик СССР. Некоторые предметы привезли из революционного музея Хорезма в 1964 году.