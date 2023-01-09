Грузия перевыполнила бюджетные показатели за прошлый год

9 янв. 19:15

Бюджет Грузии на прошлый год оказался не просто выполнен, но и перевыполнен, об этом рассказал глава Минфина Лаша Хуцишвили по итогам заседания правительства.

"Поступления консолидированного бюджета на 2022 год перевыполнены и составили 23,7 млрд лари, что составляет 101,1% от запланированного показателя", - цитирует его Sputnik Грузия.

Министр сообщил, что в минувшем году мобилизованные доходы консолидированного бюджета достигли 19,4 млрд лари, или 100,8% от прогнозного показателя, включая 17,4 млрд лари (100,2% от прогноза) налогового дохода.