Экологи: почвы Таганрога заражены тяжелыми металлами

9 янв. 18:51

Исследователи Южного федерального университета (ЮФУ) выявили в городских почвах донского Таганрога трехкратное превышение уровня загрязнения опасными веществами по сравнению с почвами за пределами города, - рассказали в пресс-службе университета.

Исследовав влияние полициклических ароматических углеводородов и тяжелых металлов на почвы побережья Таганрогского залива, такие результаты получили ученые Академии биологии и биотехнологии имени Д.И. Ивановского ЮФУ: эти опасные вещества попадают в почвы при сжигании автомобильного топлива, работе промышленных предприятий и химических заводов, - передает РИА Новости.

"…Количество полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в городских почвах в среднем в три раза превысило уровень этих веществ на природных территориях. На основании таких результатов исследователи ЮФУ классифицировали почвы за пределами города как абсолютно незагрязненные, а некоторые городские почвы - как имеющие уровень загрязнения, варьирующийся от низкого до высокого", - говорится в исследовании.

По мнению ученых, такой уровень загрязнения может привести к снижению плодородия и способности почв самовосстанавливаться.