Случаи одновременного заражения гриппом и ковидом зарегистрированы в России

9 янв. 18:41

В России зафиксированы случаи одновременного заражения одного и того же человека гриппом и коронавирусом - они называются флурон, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях", - цитирует ее "Интерфакс".

Специалист обратила внимание на то, что такие случаи, как правило, проходят тяжелее, развивается вирусная пневмония, к ней может присоединиться и вторичная бактериальная.