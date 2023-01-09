Таиланд надеется на российских туристов

Сегодня стало известно, что власти Таиланда не будут вводить требование о наличии сертификата вакцинации для въезда в страну у иностранных туристов, о котором объявили два дня назад. Ограничение, введенное на фоне вспышки COVID-19 в Китае, формально действовало менее суток. Таиланд нуждается в притоке туристов, а россияне - в туристических направлениях, пишет американский туристический портал Skift.

Из-за увеличения числа постояльцев владелец гостиницы, расположенной в районе Саторн в Бангкоке, пришлось срочно заняться поиском новых сотрудников. Отдав должное российским туристам за такую неожиданную удачу, он отметил, что 25 из 30 номеров его гостиницы заняли путешественники из России, при этом средняя продолжительность их пребывания составляет от 10 до 15 дней. Хозяин гостиницы рассказал, что "русские помогли вернуться в строй таким пострадавшим от пандемии коронавируса заведениям, как мое".

Туристический поток из России в Таиланд вырос в ноябре 2022 года в семь раз (109 тысяч человек) по сравнению с сентябрем (16 тысяч человек). Во многом такому росту способствовало возобновление прямых рейсов. Спрос со стороны российских туристов также вырос. Заместитель управляющего по маркетинговым коммуникациям Туристического управления Таиланда Сирипакорн Чеусамут ожидает более одного миллиона российских туристов в 2023 году, что позволит приблизиться к значениям 2019 года в 1,5 миллиона.

Возобновление прямых рейсов

Такие российские авиакомпании, как Azur Air и Ikar Airline, начали выполнять чартерные рейсы из Москвы, Новосибирска и Владивостока в Бангкок, Паттайю и на Пхукет. В ноябре российская государственная авиакомпания "Аэрофлот" объявила о добавлении 14 новых рейсов в неделю на Пхукет. По данным иммиграционной службы Пхукета, в период с 1 ноября 2022 года по 2 января на остров прибыло 167698 туристов из России - больше, чем откуда-либо еще. До пандемии коронавируса Китай был крупнейшим поставщиком туристов на Пхукет. По данным таиландской консалтинговой компании, в первом квартале 2022 года покупатели из России купили 74 квартиры на острове общей стоимостью $7,3 млн.

Таиланд - друг России?

"С начала украинского конфликта путешествия стали для нас, россиян, тяжелым испытанием, - сказала Катерина, одна из отдыхающих в Таиланде туристов. - Многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков, а некоторые направления, не выдают нам визы". В марте прошлого года Катерине пришлось отменить поездку в Таиланд, так как местные отели тогда просили российских туристов расплачиваться наличными, не принимая карты. И хотя Катерина рада, что за последние несколько месяцев она лучше изучила возможности внутреннего туризма в России, когда из ее родного Владивостока запустили прямые рейсы в Таиланд, она быстро купила билеты на самолет. "Мы очень рады, что можем спастись от зимних холодов. В эти выходные мы отправимся на солнечные пляжи Пхукета", - сказала она, подчеркнув, что рост рубля по отношению к тайскому бату сделал отдых более доступным.

Новые правила въезда в Таиланд

В субботу, в рамках подготовки к прибытию китайских путешественников, власти Таиланда вернули для всех прибывающих в страну требование предъявлять подтверждение о вакцинации от коронавируса двумя прививками. Кроме того, тем, у кого нет сертификата о вакцинации, необходимо будет представить отрицательный ПЦР-тест или документ, объясняющий причины отказа от прививки. Но сегодня Таиланд передумал ужесточать правила въезда для туристов. В выходные, еще перед отменой новых требований к въезду, турагент из Бангкока высказал ожидание, что власти страны пересмотрят решение о правилах въезда, поскольку, в отличие от других стран, правительство Таиланда не может себе позволить не прислушиваться к призывам представителей туристической индустрии.

Зачем Таиланду российские туристы

Согласно данным за ноябрь 2022 года, Россия заняла третье место по числу туристов, прибывающих в Таиланд, после Малайзии и Индии. И теперь, когда Индия вводит новые коронавирусные ограничения для прибывающих из Таиланда, призывая к обязательной сдаче ПЦР-теста не ранее, чем за 72 часа до вылета, жители Индии стали либо откладывать свои поездки, либо совсем отменять их. Это может привести к тому, что Россия поднимется еще выше в туристическом рейтинге. В Таиланде понимали, что для поддержки своей экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, им придется упростить въезд для российских туристов. Согласно двустороннему соглашению между двумя странами россиянам не требуется виза для въезда в Таиланд. Благодаря этому безвизовому режиму российские туристы могут находиться в стране в течение 30 дней. Более того, с 1 октября Таиланд увеличил срок безвизового пребывания для граждан 64 стран, включая Россию, с 30 до 45 дней.

Таиланд удваивает цели по туризму

Даже небольшие отели теперь стараются угодить туристам, предлагая номера по сниженным ценам. Одно из объявлений гласит: "Сдается комната, $22,5 в сутки, $80 за четыре ночи, $284 за месяц. Электричество, вода, Wi-Fi, уборка, постельное белье и полотенца включены." Число прибывших в Таиланд туристов в 2022 году превысило отметку в 10 млн человек, принеся около $15 млрд дохода от международного туризма. В 2023 году страна надеется принять 20 млн человек и повысить доходы от международного туризма до $45 млн (до пандемии доходы в этой сфере доходили до $70 млрд).