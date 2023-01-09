Транспортники Баку из-за непогоды отменяют внутренние автобусные рейсы

9 янв. 18:33

Из-за неблагоприятных погодных условий транспортные компании Азербайджана откладывают ряд автобусных рейсов из Баку в Габалу, Исмаиллы, Огуз, Губу, Гусар, Хачмаз, Гедабек, - сообщили сегодня в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

"В настоящее время наблюдается снижение пассажирского спроса на эти рейсы из Баку. Перевозчики заранее были предупреждены о подготовке транспорта к зимнему сезону и необходимости принятия для этого необходимых мер. Кроме того, соответствующие поручения даны региональным автовокзальным комплексам, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную работу автобусов на межрайонных и междугородних регулярных маршрутах", - рассказали в агентстве, передает Тренд.