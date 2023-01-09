Новый авиарейс Uzbekistan Airways соединит Ташкент и Пекин

9 янв. 18:15

Уже завтра, 10 января, авиакомпания Uzbekistan Airways 10 января выполнит первый рейс по маршруту "Ташкент – Пекин – Ташкент".

Билеты есть в свободной продаже, их стоимость колеблется от 6,7 млн сумов ($592) до 13,3 млн сумов ($1176). В какие даты будут запущены другие рейсы между Ташкентом и Пекином, пока неизвестно, - передает Podrobno.uz.

Напомним, с 8 января КНР отменила обязательный карантин для приезжих из-за границы, действовавший на протяжении последних трех лет. Теперь прибывающим из-за рубежа достаточно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус со сроком давности не более 48 часов.