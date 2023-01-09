Почти сто человек эвакуированы из-за пожара во Владикавказе

9 янв. 17:46

Крупный пожар произошел сегодня в жилом доме во Владикавказе, об этом сообщает ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Сегодня в 16:30 мск был получен сигнал о возгорании в многоквартирном доме по проспекту Коста, 240 корпус 1.

"Незамедлительно к месту происшествия выехали силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания", - пояснили в ведомстве.

С огнем боролись 18 человек личного состава и шесть единиц техники. Площадь возгорания составила 35 кв м. Эвакуировано было 95 человек.

Возгорание было полностью потушено в 17:21.