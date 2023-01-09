Власти Ставрополья подвели туристические итоги ушедшего года

9 янв. 17:42

В ушедшем 2022 году Ставрополье посетили 1,7 млн туристов, это на 30% больше показателей 2021 года, - сообщили сегодня в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.

"Туристический поток на Ставрополье превысил 1,7 млн человек, что на 100 тыс. человек больше рекордного 2019 года", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В 2021 году Ставропольский край посетили более 1,3 млн туристов. В 2022 году только на январские праздники заполняемость санаториев городов-курортов Кавказских Минеральных Вод составила 100%, - сообщили в краевом правительстве.