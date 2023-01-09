Кубань не будет снижать финансирование АПК

9 янв. 17:28

Краснодарский край, один из ведущих сельскохозяйственных регионов РФ, в 2023 году планирует снова направить на поддержку агропромышленного комплекса 11 млрд рублей, - сообщил сегодня губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"АПК - стратегическая отрасль экономики края. Регион продолжит наращивать темпы роста агропромышленного комплекса. Господдержка отрасли в 2023 году превысит 11 млрд рублей. Все действующие меры сохраним в полном объеме", - цитирует Кондратьева пресс-служба администрации региона, передает "Интерфакс".

В министерстве сельского хозяйства края уточнили, что по итогам 2022 года господдержка АПК составила 11 млрд рублей. Перед краем стоит задача в новом году увеличить объем производства сельхозпродукции до 590 млрд рублей, в ушедшем 2022 году этот показатель достиг 576 млрд рублей. Приоритетным для АПК региона остается развитие животноводства: а также наращивание объемов производства молока и мяса.