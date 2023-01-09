РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Кубань не будет снижать финансирование АПК

Кубань не будет снижать финансирование АПК

Краснодарский край, один из ведущих сельскохозяйственных регионов РФ, в 2023 году планирует снова направить на поддержку агропромышленного комплекса 11 млрд рублей, - сообщил сегодня губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"АПК - стратегическая отрасль экономики края. Регион продолжит наращивать темпы роста агропромышленного комплекса. Господдержка отрасли в 2023 году превысит 11 млрд рублей. Все действующие меры сохраним в полном объеме", - цитирует Кондратьева пресс-служба администрации региона, передает "Интерфакс".

В министерстве сельского хозяйства края уточнили, что по итогам 2022 года господдержка АПК составила 11 млрд рублей. Перед краем стоит задача в новом году увеличить объем производства сельхозпродукции до 590 млрд рублей, в ушедшем 2022 году этот показатель достиг 576 млрд рублей. Приоритетным для АПК региона остается развитие животноводства: а также наращивание объемов производства молока и мяса.

1165 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version