Иран настроен ликвидировать недоразумения с Азербайджаном

9 янв. 17:17

Иран и Азербайджан – соседи, у них протяженную общая граница и общие интересы, - заявил официальный представитель МИД ИРИ Насир Канаани.

"Иран и Азербайджан — две соседние страны. Между нами налажено политическое сотрудничество, вытекающее из общих интересов", – заявил Канаани, отметив, что между двумя странами налажены нормальные отношения, несмотря на наличие "некоторых недоразумений", которые должны быть разрешены путем переговоров, - передает Sputnik Азербайджан.

"Азербайджанская сторона предприняла позитивные шаги в этом направлении, и Иран тоже, как и раньше, предпринимает шаги в этом направлении", – пояснил Канаани.

Напомним, ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что планирует провести встречу с коллегами из Азербайджана и Турции на полях пленарного заседания Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Анталье. Также в течение недели представители Азербайджана, Ирана и России планируют обсудить в Баку строительство коридора "Север-Юг", проект железной дороги Решт-Астара и вопрос совместных инвестиций в него.