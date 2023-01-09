Американская газета посвятила статью аджарскому хачапури

9 янв. 17:16

Аджарский хачапури вошел в список избранных блюд, составленный изданием The New York Times.

Газета посвятила ему отдельный материал, в который включила и рецепт приготовления.

"Существует много разновидностей хачапури, или же наполненного сыром хлеба, который является особенным блюдом грузинской кухни, однако в случае большей части в тесто кладут сыр и пекут их до тех пор, пока не растает сыр", - сказано в публикации.

Автор статьи уточняет, что самые известные хачапури делают в Аджарии, они выполняются в форме лодки, в углубление, кроме сыра, кладут яйцо и масло. Едят перемешав.