На севере Ирана перевернулся автобус с пассажирами

9 янв. 16:52

На севере Ирана произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту Ардебиль – Сарчам. Об этом сообщили в иранском Обществе Красного Полумесяца.

Авария случилась в ночь с 8 на 9 января. Как отмечается, во время движения перед автобусом упал крупный обломок скалы, в результате чего транспортное средство сошло с трассы и перевернулось.

В результате инцидента погибли 3 человек, еще 19 получили травмы. Пострадавшим оказали первую помощь прибывшие на место бригады Красного Полумесяца. Части из них потребовалась госпитализация, передает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.